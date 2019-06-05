كريس هيمسوورث: “سأبتعد كليًا”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن الممثل العالمي كريس هيمسوورث أنّه سيتخلّى عن عمله لما تبقى من العام.
وأشار كريس هيمسوورث أنه وبعد 12 شهراً من التصوير المتواصل، يرغب في إمضاء بعض الوقت مع عائلته وقال: “أريد تمضية المزيد من الوقت مع زوجتي إلسا ياتاكي وأولاي الثلاثة في المنزل”.
وفي مقابلة مع مجلّة GQ، قال إنّ ترك عائلته للعمل في الخارج يمكن أن يكون أمراً صعباً في الكثير من الأحيان، وأضاف أنّ ابنته تمرّ بأوقات عصيبة كلّما يودّعها للسفر، فيعتقد أنّ الأمر محزن جداً.
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