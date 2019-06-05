متابعة بتجـــــــــرد: عشية الذكرى السادسة والأربعين لزواجه، من زوجته جايا باتشان، كشف أميتاب باتشان، نجم السينما الهندية عن تفاصيل قصة ارتباطهما المثيرة.
وبحسب صحيفة ” زي نيوز” الهندية، بعد نجاح فيلمه “زانجير” قرر الثنائي اميتاب وجايا قبل زواجهما، السفر في رحلة مع أصدقائهما إلى لندن، ولكن باتشان، والد النجم والشاعر الراحل لم يوافق على ذلك.
وأكد أميتاب أنه حاول اقناع والده بالأمر مرارًا لكي يوافق على هذه الرحلة، لكن ردّ الأخير كان: ” اذا اردت السفر تزوج اولاً”.
فقرر نجم بوليوود أميتاب باتشان البدء في اجراءات واستعدادات الزواج بجايا وبالفعل تزوجا في نفس اليوم الذي استقلا فيه الطائرة لبدء رحلتهما في لندن، حيث أرتدى اميتاب بدلته الرسمية التقليدية وركب سيارته وتوجه الى مالابار هيل حيث أقيم حفل الزفاف.
تجدر الإشارة إلى أن أميتاب باتشان وجايا باتشان شاركا في العديد من الأفلام معًا، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر Guddi, Zanjeer, Sholay, Silsila, Kabhi Khushi Kabhie Gham.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ارتباطهما الـ46.. أميتابتشان يروى قصة زواجه من جايا باتشان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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