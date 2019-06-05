ماذا قال إدريس ألبا عن زوجته بعد الكشف عن أول صور لزفافهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الممثل البريطاني الشهير، إدريس إلبا، أنه لا يبتعد عن زوجته، سابرينا دوري، منذ زفافهما الذي أقيم في المغرب قبل شهرين، وذلك بالتزامن مع الكشف عن أول صور من حفل زواجهما.

وتزوج ألبا، 46 عامًا، سابرينا، 30 عامًا، يوم الجمعة الموافق الـ 26 من أبريل الماضي بفندق قصر شار باغ في مراكش، وأقيم حفل الزفاف على مدار 3 أيام بحضور بعض الأقارب والأصدقاء.

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وفي مقابلة أجراها مع مجلة فوغ، قال ألبا "نحن لا ننفصل عن بعضنا البعض فعليًا منذ أن التقينا، وهذه حقيقة. تعرفون، أنا بلغت عامي الـ 47 هذا العام، وسبق لي الزواج والعيش كما كان يحلو لي حتى قبل أن أقابل سابرينا، ولم أكن أفكر في الزواج ثانيةً، لكن سابرينا دخلت حياتي وأظهرت أفضل ما في شخصيتي وجعلتني أتواصل بشكل أكبر مع أصدقائي".

ومن الجدير ذكره أن ألبا تزوج مرتين من قبل، مرة من امرأة تدعى هان كيم نورجارد في الفترة من 1999 حتى 2003، ومرة أخرى من امرأة تدعى سونيا نيكول هانكلين عام 2006.