شكرا لقرائتكم خبر عن الإندبندنت: "ولد الغلابة" اقتباس حرفى من Breaking Bad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الضوء على الانتقادات الموجهة لمسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، والذى أذيع ضمن دراما رمضان، بسبب اقتباسه من المسلسل الأمريكى الشهير Breaking Bad.

وأشارت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن عدد كبير من المشاهدين أشاروا إلى اقتباسات مباشرة للمسلسل المصرى من نظيره الأمريكى الشهير الذى اختتم موسمه الخامس فى 2013، حتى أنه هناك عبارات قيلت على لسان الممثلين فى "ولد الغلابة" هى نفسها التى كانت فى "بريكينج باد".

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واستشهدت الصحيفة بتغريدة متابع مصرى كتب: "إنهم حتى لم يعملوا على سكربت جديد. بعض العبارات تم ترجمتها حرفيا"؛ كما رصدت الصحيفة تشابهات أخرى مثل الإصابات التى أصيب بها بطلى المسلسلين، مضيفة أن آى شخص شاهد المسلسل الأمريكى يمكنه التعرف بسهولة على ما تم نقله فى نظيره المصرى.