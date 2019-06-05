شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تعرف على أشهر أغانى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الشعب المصرى بأول أيام عيد الفطر، ومع مجيئه كل عام يتذكر الجمهور أجمل الأغانى التى قدمت احتفالا بالعيد خصوصا مع الأطفال. ويستعرض ”الخليج 365” مجموعة من الأغانى التى تعبر عن فرحة العيد منذ الطفولة وحتى الآن، أبرزها".

1 - أغنية يا ليلة العيد

غناء كوكب الشرق أم كلثوم، كلمات احمد رامى، وألحان وتوزيع الموسيقار رياض السنباطى، وهى من أغانى فيلم دنانير، وتعتبر من أهم أغانى العيد بالسينما المصرية وعالم الموسيقى، حيث يسمعها جميع المصريين احتفالاً بحلول العيد، وتعتبر يا ليلة العيد بمثابة أيقونة العيد المصرى على الرغم أنها أغنية قديمة، إلا أنها استمرت حتى الآن ولم ينسها أحد.

2 – تكبيرات العيد

قام بأداء تكبيرات العيد المطرب أحمد جمال، ليذهل الجميع بصوته العذب، عندما يأتى العيد يقوم بتشغيل تلك التكبيرات جميع الناس احتفالاً بالعيد خصوصاً فى وقت صلاة العيد قبل أو بعد الصلاة، ليسحر صوت احمد جمال بتلك التكبيرات جميع من سمعها .

3 - أغنية هل هلال العيد

غناء المطربة اللبنانية نور الهدى، من كلمات بيرم التونسى، وألحان فريد الأطرش، من فيلم "عايزة اتجوز"، بطولة فريد الأطرش، ونور الهدى، وعبد السلام النابلسى، وسليمان نجيب، وزينات صدقى، وتأليف أبو السعود الإبيارى، وإخراج احمد بدرخان، ومن الجدير بالذكر أن المطرب الراحل فريد الأطرش غنى نفس الأغنية بصوته بعد هذا الفيلم لاعجابه الشديد بها ، ليغنى اغنية "هل هلال العيد" كلاً من نور الهدى ، فريد الأطرش .

4 - أغنية الليلة دى عيد

غناء ياسمين الخيام، كلمات عبد الوهاب محمد ، وألحان الموسيقار إبراهيم رأفت، وكانت هذه الاغنية أيقونة الثمانينات للتعبير عن فرحة العيد ولكن أصبحت الآن فى طى النسيان.

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5 – أغنية الليلة عيد

غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، مستوحاه من لحن أغنية هل هلال العيد للمطربة نور الهدى .

6 - أغنية أهلاً بالعيد

غناء الممثلة المعتزلة صفاء أبو السعود ، كلمات الشاعرعبد الوهاب محمد ، وألحان جمال سلامة، وتعتبر هذه الأغنية أيقونة العيد المصرى، رغم أنها طرحت فى فترة الثمانينات إلا أن جميع المصريين من الأطفال إلى الشباب والكبار مازال يشغلها ويرددها في جميع الأعياد .

7 - أغنية العيد السنة دى أحلى كل الأعياد

غناء غادة رجب ، كلمات داليا حسنى، وألحان وتوزيع رضا رجب، وكانت هذه الاغنية مشهورة جداً في فترة التسعينات، حيث كان يرددها جميع الأطفال والكبار، والآن أصبحت فى طى النسيان من الجميع، ولكن يمكن أن نقول أن اغنية "العيد السنة دى" ، هي خير من يمثل فرحة العيد .

8 - أغنية العيد جيه

غناء المطرب إيهاب توفيق، وإخراج على رائد، كلمات هذه الاغنية جميلة جداً، كانت من أشهر الأغانى فى فترة أوائل الالفينات، ولكن لا يتذكرها الكثيرون إلا من عاصر تلك الفترة .