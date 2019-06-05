شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد نجم فى المستشفى انتظارا لاستخراج تصاريح الدفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواجد حاليا زوجة الفنان محمد نجم، فى المستشفى التى توفى بها الفنان الراحل، لاستخراج تصاريح الدفن، حيث سيدفن الفنان الراحل محمد نجم فى مقابر الإباجية مدافن الأسرة.

وكان الفنان محمد نجم قد رحل فجر اليوم داخل أحد مستشفيات حى الدقى منذ فترة قصيرة للعلاج، وسيشيع جثماته من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم.

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زوجة محمد نجم

وكان الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية قد أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضى دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، وقام وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للإطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدى الكبير.

ويذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.