فن ومشاهير

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيع جثمان الفنان الكبير محمد نجم، والذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عصر اليوم.

ورحل الفنان محمد نجم عن عالمنا فجر اليوم بعد احتجازه فى أحد مستشفيات حى الدقى منذ فترة قصيرة للعلاج.

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وكان الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية قد أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضى دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، وقام وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للإطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدى الكبير.

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يذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.

 

 

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