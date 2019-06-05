كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 11:58 صباحاً - أكد المشرف على كرسي الملك “عبد الله بن عبد العزيز” لرصد الأهلة وأبحاث القمر، ياسين مليكي، أنه اعتبارا من شهر رمضان المقبل سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصدا إسلاميا للأهلة.
وقال مليكي لـ”سبق”: إن المركز “فريد من نوعه وفيه أدق مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، ما يثبت ذلك أن السعودية تقود العالم الإسلامي بموضوع الوقت والمواقيت، لافتا إلى أن المركز ضمن 14 مرصدا.
وأضاف: “سيسهم مع وكالات الفضاء العالمية مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، وسيتم رصد هلالي شهر رمضان والعيد العام المقبل من خلاله ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتداءا ن رمضان المقبل.. اعتماد برج الساعة في مكة مركزا لرصد الاهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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