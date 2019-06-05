“لايف ستايلز ستوديوز” تطرح كليب “عم يسألوا” لـ الوليد الحلاني

متابعة بتجــــــــــرد: بعد النجاح الذي حققته أغنية “عم يسألوا” التي طرحها بعد فوزه في برنامج “ديو المشاهير”، أطلق الفنان اللبناني الشاب الوليد الحلاني الكليب الخاص بها بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

الكليب تم تصويره في عدد من المناطق اللبنانية تحت إدارة المخرج عادل سرحان، ويعيش فيه الوليد الحلاني قصّة حبّ مع فتاة جميلة جدًا.

تبدأ أحداث الكليب لحظة إعلان فوز الوليد في “ديو المشاهير”، فتهرب بعدها الفتاة معه وتجمع بينهما لحظات رومانسية استثنائية قبل أن يشتكي عليهما والدها ليعيدها إلى منزلها لكنها تختار في النهاية المضي قدمًا في علاقتها بالحلاني.

أغنية “عم يسألوا” من كلمات عبير ابوسماعيل، ألحان حسن عيسى وتوزيع وميكس سليمان دميان وطارق مجدلاني والكليب من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تنفرد مرّة جديدة في طرح عمل فني استثنائي للجمهور العربي.

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لمشاهدة فيديو كليب “عم يسألوا”: