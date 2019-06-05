هل مِن جزء رابع لمسلسل “الهيبة”؟

متابعة بتجــــــــــرد: اختتم صناع مسلسل “الهيبة” الذي خاض به النجم السوري تيم حسن سباق دراما رمضان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الجزء الثالث من العمل بمشهد حبس الأنفاس وأثار تساؤلات كثيرة حول امكانية استكمال الأحداث في جزء رابع العام المقبل.

في المشهد الأخير يتعرض “جبل شيخ الجبل” الذي يجسد شخصيته تيم حسن لاطلاق نار في هجوم عنيف عليه وعلى زوجته الإعلامية “نور رحمة” (سيرين عبد النور) وابنهما الصغير “جبل”. وبعد محاولة فاشلة في الهرب من الإعتداء، يفتح “جبل شيخ الجبل” باب السيارة ويُخرج يده منها في إشارة إلى أن حياته لم تنتهي عند هذا الحد.

وقد تصدّر تيم حسن قائمة المواضيع والعبارات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي طيلة الساعات الماضية، فحصد اسمه عددًا كبيرًا من التغريدات، في معظمها يتساءل المغردون عن امكانية تقديم جزء رابع من المسلسل الذي دارت أحداثه على مداء السنوات الماضية حول شخصية “جبل شيخ الجبل”، لكن حتى اللّحظة لم يدلي تيم أو المنتج صادق الصباح بأي تصريح حول هذا الموضوع.

مسلسل “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”، أمّا شارتي البداية والنهاية “مجبور” و”أزمة ثقة” من غناء النجم ناصيف زيتون.