بعد ساعات على طرحها.. “اضحكي” لـ عاصي الحلاني تقتحم نوادي السهر

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حصد نجاح أغنيته الجديدة “اضحكي” بعد ساعات قليلة على طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وأعاد عاصي نشر فيديوهات من نوادي السهر في العاصمة اللبنانية بيروت، تُظهر تفاعل الساهرين مع الأغنية رغم مرور وقت قصير جدًا على إصدارها.

أغنية “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان، وهي أولى أغاني ألبوم عاصي الحلاني الجديد والمقرر إطلاقه قريبًا.

لمشاهدة فيديو أغنية “اضحكي”: