متابعة بتجــــــــــــرد: بعد الجدل الواسع الذي أثارته نهاية مسلسل “خمسة ونص” الرمضاني، على إثر مقتل الدكتورة بيان نجم الدين (نادين نسيب نجيم) في حادث سيارة دبّره لها زوجها غمار الغانم (قصي خولي)، أطلّ الأخير عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي ووجه رسالة إلى الجمهور.
قصي خولي تحدّث بلسان “غمار الغانم” وكتب: “إلا الخيانة ! لا تُغتفر لانو انا القصة كلها”، وعاد وشكر كل الذين ساهموا في إنجاز مسلسل “خمسة ونص” فكتب: “تحية من القلب لكل إنسان إشتغل في هذا العمل من اصغر شب نهاية برأس الهرم الله ولي التوفيق”.
مسلسل “خمسة ونص” شارك في بطولته إلى جانب قصي، كل من نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وتخبة من الممثلين من لبنان وسوريا، وهو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”، أمّا شارة العمل فقدّمتها بصوتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نهاية “خمسة ونص” المأساوية.. قصي خولي للجمهور: “أنا القصة كلها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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