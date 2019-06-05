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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على نجوم “حملة فرعون” يحتفلون بالعرض الخاص مغلقة
متابعة بتجــــــــــرد: احتفل فريق عمل فيلم “حملة فرعون” أمس الاثنين بالعرض الخاص للفيلم، في إحدى السينمات بأحد المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور نجوم العمل.
وحرص نجوم العمل على حضور ومشاركة جمهورهم العرض الخاص للفيلم ومنهم: عمرو سعد وزوجته وابنه الذي يشارك والده العمل بشخصية “رابي”، ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين، ومحمود عبدالمغني، ورامز أمير، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، وشارك عدد من الفنانين كضيوف للعرض ومنهم المخرج محمد سامي ومي عمر ونهى عادل.
فيلم “حملة فرعون” بطولة: عمرو سعد، محمود عبد المغني، روبي، محمد لطفي، حمدي الميرغني، رامز أمير، سوزان نجم الدين، الطفل رابي سعد، مايك تايسون، هافبور جوليوس، قمر، فراس سعيد، كرم جابر، مصطفى منصور، ومايا، وكضيوف شرف كل من أحمد فهمي، وحورية فرغلي، وبيومي فؤاء، وهو من تأليف كريم حسن بشير، إنتاج محمد السبكي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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