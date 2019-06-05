إيفانكا ترامب تتألق بالأبيض بحفل العشاء مع أمير ويلز وزوجته

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متابعة بتجـــــــــــرد: تألقت “إيفانكا ترامب” الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بمظهر رائع أثناء توجهها إلى سفير الولايات المتحدة في مقر المملكة المتحدة الواقع بالقرب من ريجنتس بارك هذا المساء لتناول العشاء مع والدها والأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوول.
وخلال الحفل، اختارت “إيفانكا” 37 عاما الأم لثلاثة أطفال، ثوبًا أبيض وأقراطا جميلة مع بروش متلألئ وحقيبة فضية، مع حذاء من تصميم جيمي تشو المزينة بالكريستال بتكلفة 857 دولارًا.
وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن الأمسية ستشهد لقاء بين الرئيس ترامب والأمير تشارلز وزوجته كاميلا، في حفل عشاء على شرف الرئيس الأمريكي.
في وقت سابق من اليوم، ارتدت إيفانكا بلوزة شيفون حرير مطبوعة على شكل بربري بأكمام شفافة وأصفاد جريئة كبيرة الحجم بتكلفة 850 جنيها إسترلينيا، أثناء لقائها مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في قصر سانت جيمس.
وأكملت إيفانكا مظهرها بتنورة كريب دي شاين ذات طول أحادي اللون مطابقة من دار الأزياء البريطانية، وزوج من الأحذية ذات الكعب العالي.
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