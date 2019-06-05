كوستا أحدث المتهمين بالتهرب الضريبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه المدعي العام في العاصمة الإسبانية مدريد (الثلاثاء) اتهاما إلى دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بالتهرب الضريبي والاحتيال، ليصبح مهاجم الماتادور أحدث اسم في قائمة المتهمين بالتهرب الضريبي في إسبانيا.



ووجه المدعي العام الإسباني اتهاما لكوستا بإخفاء مبلغ يزيد على مليون يورو (1.12 مليون دولار) مقابل حقوق استغلال صوره في 2014.

كما يواجه المهاجم ذو الأصول البرازيلية اتهاما بالحصول على دخل بقيمة 1.4 مليون يورو بطريقة غير قانونية، ولم يكشف عنه لسلطات الضرائب في 2014، حين كان يلعب في تشيلسي الإنجليزي.

يذكر أن قائمة المتهمين بالتهرب الضريبي في إسبانيا شملت العديد من الأسماء البارزة بينهم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الإسباني الأسبق، ومواطنه كريستيانو رونالدو نجم الملكي السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.