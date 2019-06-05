إصابة شخص إثر انفجارٍ في موقع تصوير "جيمس بوند"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أُصِيب شخص من طاقم تصوير الجزء الجديد من سلسلة "جيمس بوند"، الثلاثاء، إثر انفجار في استوديوهات "باينوود ستوديوز" قُرب لندن.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الحادث وقع خلال تصوير مشهد من الفيلم يتضمّن "كتلة نارية"، إذ انهار جزء من المنصة على أحد أفراد الطاقم.

ونقلت الصحيفة عن عضو من فريق التصوير: "إنها حالة فوضى عارمة، فقد وقعت 3 انفجارات كبيرة وسقط جزء من السقف".

ووفق الحساب الرسمي للفيلم على موقع "تويتر": "تسبّب الحادث بوقوع أضرار خارج منصة التصوير، حيث تعرّض فرد من الطاقم إصابةً خفيفة".

وشهِد تصوير الجزء الخامس والعشرين من "مغامرات العميل 007"، إصابة بطله الممثّل البريطاني دانييل كريج في جامييكا، من دون أن يؤثّر ذلك على إصدار الفيلم في شهر أبريل/نيسان 2020.