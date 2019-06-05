ساسولو يرفض التعاقد مع نجم الجزائر

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محمد عمادالثلاثاء 2019/6/4 09:53 مساء بتوقيت أبوظبي
نجوم منتخب الجزائر
رفض نادي ساسولو الإيطالي التعاقد مع النجم الجزائري آدم وناس، مهاجم نابولي الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية.
وكشفت صحيفة "لاجازيتا دي مودينا" أن نادي الجنوب الإيطالي عرض على "النيروفيردي" إقحام النجم الجزائري في صفقة التعاقد مع نجمه دومينيكو بيراردي، وهو ما رفضه النادي صاحب المركز الـ11 في النسخة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
وخرج وناس نهائيا من حسابات كارلو أنشيلوتي، حيث وضعه الأخير على قائمة الراحلين بعد أن كان يخطط لجعله لاعبا مهما في صفوف الفريق.
وفشل اللاعب الأسبق لمنتخب فرنسا للشباب في إثبات وجوده في تجربته الإيطالية، حيث اكتفى بلعب 39 مباراة أسهم خلالها في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.
ولم تؤثر قلة المشاركات على قيمة وناس السوقية في موقع "ترانسفير ماركت"، حيث ارتفعت لمبلغ 10 ملايين يورو، بعد كانت في حدود 5 ملايين يورو في فترة لعبه مع جيروندان بوردو الفرنسي.
يذكر أن وناس يتواجد ضمن قائمة الـ23 لاعبا الذين سيمثلون منتخب الجزائر في منافسات أمم أفريقيا مصر 2019.
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