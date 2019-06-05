نهاية "زي الشمس" لدينا الشربيني تثير جدلاً واسعًا.. ومنتج المسلسل يردّ

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل "زي الشمس"، بطولة الفنانة المصرية دينا الشربيني، في موسم دراما رمضان 2019، الكثير من الجدل بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وجود العديد من الخيوط المفتوحة.

وشهدت الحلقة 30 من المسلسل، الكشف عن هوية قاتل "فريدة" التي تقوم بدورها الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، حيث شغل هذا الحدث بال متابعي المسلسل.

وكانت المفاجأة في الحلقة بأن شخصية غير متوقعة هي القاتلة، وهي "شهيرة"، التي جسدتها سامية أسعد، زوجة "الدكتور جمال" الذي قدمه جمال سليمان.

وهذه النهاية المفتوحة والغامضة جعلت الكثيرين يتوقعون وجود جزء ثانٍ من المسلسل، والبعض بدأ يسرد تفاصيل ما فهمه من الأحداث في الحلقة الأخيرة.

وبسبب هذا الجدل، خرج محمد مشيش، منتج المسلسل لينفي وجود أي صفحات للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضحًا أن الصفحة التي تحمل اسم المسلسل "وهمية"، ولا أساس لما تم الادعاء به أن هناك مشاهد محذوفة.

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وأعلن "مشيش"، عبر حسابه على"تويتر"، بأن هذه النهاية بداية لأحداث وأسرار جديدة سيتم الكشف عنها في الجزء الثاني من المسلسل، في رمضان 2020.

وغردّ منتج المسلسل قائلًا: "بالنسبة لمسلسل زي الشمس، بحب أكد إنه ما لهوش أي صفحة رسمية على السوشيال ميديا ولا حاجة من اللي اتذكرت مضبوطة".

وتابع: "مفيش مشاهد محذوفة والنهاية دي بداية لأحداث واسرار جديدة هنكتشفها في الجزء التاني في رمضان٢٠٢٠ إن شاء الله".

مسلسل "زي الشمس" بطوله دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد مالك وجمال سليمان وعمر السعيد ومريم الخشت وليلى عز العرب، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.