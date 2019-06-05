شذى حسون تُثير جدلًا في لبنان.. والسبب نادين نجيم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة العراقية، شذى حسون، موجةً من الانتقادات الحادّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تأييدها لنهاية مسلسل "خمسة ونص"، والتي شهدت مقتل "بيان" التي تُجسّدها نادين نسيب نجيم، ورأت أنه مصير محتوم للخيانة.

وكتبت الفنانة العراقية في تغريدة عبر "تويتر": "شكرًا لكاتب مسلسل خمسة ونص على النهاية المعقولة؛ لأن هذا جزاء المرأة الخائنة، رغم كل ما عاشته من ظروف قاسية كان لازم تستخدم عقلها ولا تمشي ورا مشاعرها اللي بغير محلها".

رأي حسون أحدث ضجةً وجدلًا بين متابعيها؛ حيث أُعجب به البعض، فيما لفت آخرون إلى أنها ضد المرأة، والتعليق الأبرز كان من جانب الإعلامية اللبنانية، لانا مدور، التي انتقدت موقف شذى من المرأة وعدم التماسها العذر لبطلة المسلسل.

وكتبت لانا موجهةً حديثها للفنانة العراقية: "تفه..تفه...تفه.. ما أقرفك وما أبشعك وما أحقرك يا متخلفة! ما شفتي خيانة زوجها إلها واحتقاره لشخصها! صحيح أن العدو الأول لتحرر المرأة هي المرأة نفسها"، مضيفةً: "هذه الفنانة يجب أن تقاطع من كل الصحافة لتتعلم تحكي هيك عن النساء!".

Advertisements

وبدورها ردّت شذى على الإعلامية اللبنانية، بقولها: "أصدقاتي بالإعلام اللبناني كثيرة وكبيرة ومعروفين بأخلاقهم واحترام آراء الآخرين بس مع الأسف أخيرا طلعت أشكال ما أعرف عنها شخصيا لا تمثل أبدا الإعلام اللبناني المحترم.. مع الأسف".

وحاولت شذى تبرير موقفها من نهاية المسلسل، قائلةً: "غمار كان صريح معها وقالها أنا تزوجتك لأنك مثال جيد إنك تكوني من هذه العائلة، ومش عن حب ليش ما أخدت القرار وطلعت من كل هالقصص، ليش تحدته ودخلت في المعترك السياسي اللي أصلا مو مهنتها وحبت أقرب شخص له، أنا أقول إنو اللي صار من أيدها هي فنهايتها محتومة كانت خمسة ونص.. رأي".

كما أشادت شذى حسون بأداء الممثل السوري في المسلسل، فقالت: "وحابة أشيد بتمثيل العبقري قصي خولي أداء رائع ومتميز أبهرت الجميع وأنا شخصيا حبيت النهاية.. واللي مو عاجبة هذا رأيي ومتشبته بيه.. غريب أمركم".

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "خمسة ونص" استعادة بيان ابنها من زوجها غمار "قصي خولي"، لتهرب مع حبيبها جاد "معتصم النهار"، لكن أثناء توجهها لمقابلة ابنها اكتشفت أن مكبح "فرامل" السيارة لا يعمل، ولم تستطع السيطرة عليها، فتعرّضت لحادث مروع فقدتْ حياتها بسببه.