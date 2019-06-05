الروسية أوكسانا فوفودينا تُعلن وضعها صبيًا من زوجها ملك ماليزيا السابق

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت ملكة الجمال الروسية، أوكسانا فوفودينا، عن وضعها مولودًا صبيًا من زوجها الملك محمد الخامس، ملك ماليزيا وسلطان ولاية كلنتن السابق.

وكان المتابعون ورواد السوشيال ميديا قد انشغلوا بخبر زفاف السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا والحسناء الروسية، أوكسانا، في العاصمة الروسية، موسكو، خلال نوفمبر الماضي، حيث كان الخبر بمثابة المفاجأة بالنسبة لهم بسبب طرفيْ الزيجة وسرعتها.

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وكان الملك قد تنحّى عن العرش مطلع العام الجاري بعد الكشف عن صور والترويج لادعاءات جنسية غامضة عن الحياة السابقة لزوجته الجديدة، حيث قيل إنها كانت واحدة من نجوم تلفزيون الواقع في بلدها. وأكّدت أوكسانا خبر ولادة الطفل يوم الـ 21 من مايو الماضي، موضحة أنه أول طفل لزوجها الذي يكبرها بـ 24 عامًا.

ونشرت أوكسانا سلسلة من الصور العائلية على "إنستغرام" وتعليقات بالروسية والإنجليزية، قالت في إحداها " 21 مايو 2019 هو اليوم الذي انقسمت فيه حياتي إلى (قبل) و(بعد). وكل ما قيل لي عن التغييرات التي تطرأ على المرأة بعد الإنجاب كله كلام حقيقي. فهذا الحب خاص، وتلك المشاعر جديدة تمامًا، وأشكر الله وزوجي على ابننا".