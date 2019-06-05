عائشة عثمان تضع مولودها في أميركا

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""الخليج 365"" من القاهرة: وضعت الإعلامية التونسية عائشة عثمان مولودها الجديد في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد سفرها إلى هناك قبل أسابيع من الولادة.

ونشرت صوراً لها مع مولودها بالمستشفى بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، فيما حرصت على اخفاء وجهه، بينما ظهرت برفقة زوجها.

يشار إلى أنها أطلقت عليه اسم "إيلان" وهو اسم أمير بربري قديم يعني المحارب، علماً بأنها صوّرت عدداً من حلقات برنامجها "عايشة شو" أثناء فترة الحمل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.