هيفاء وهبي تعايد الجمهور من المستشفى

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""الخليج 365"" من القاهرة: بعد انتشار الأخبار عن وجودها في المستشفى، قطعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الشك باليقين عبر معايدتها بمناسبة عيد الفطر. حيث خاطبت محبيها عبر "تويتر" كاشفة عن معاناتها جراء أزمة صحية غيبتها عن الأعمال الفنية منذ فترة. وكتبت عبر حسابها على تويتر تقول "#عيد_مبارك ، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر ...خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً. الحمدلله على كل شئ".

ولاقت التدوينة تفاعلاً كبيراً من محبيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل. علماً أنها حلّت بشخصيتها الحقيقية كضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي عُرِضَ في شهر رمضان الماضي مع الفنان أحمد فهمي.

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