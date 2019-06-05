شكرا لقرائتكم خبر عن ابن أصول الحلقة الأخيرة.. هشام ينجح فى إعادة أمواله ويسامح عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن أصول العديد من التطورات، حيث تمكن هشام (حمادة هلال) من إعادة أمواله مرة أخرى من أشقائه، وواجه جمال (حمزة العيلى) محاولا إزالة الأحقاد من قلبه، كما ساعد شقيقه سيف (محمد نجاتى) للخروج من السجن ووقف بجانبه.

وأعاد صولا (سوزان نجم الدين) إلى زوجها رشدى (فراس سعيد) بعدما علم بمخطط (إيناس كامل) للإيقاع بينهما، كما حاول هشام إثناء زوجته رانيا منصور (رحمة) عن فكرة الطلاق، وقرر أن يمنحها منزلا وحدها بعيدا عن نعمة (ايتن عامر).

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مسلسل ابن أصول بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، محمد نجاتى، تأليف احمد ابو زيد، إخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجى.