شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا فجر اليوم الأربعاء الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض. وكان محمد نجم احتجز فى أحد مستشفيات حي الدقي منذ فترة قصيرة للعلاج. وكانت إحدى الصور المحزنة قد انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية للنجم الكوميدى الكبير محمد نجم من داخل العناية المركزة بالمستشفى التى يتعالج فيها. Advertisements كان الفنان الكوميدى الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية قد أصيب بجلطة دماغية الثلاثاء قبل الماضى دخل على أثرها أحد مستشفيات الدقى، وقام وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وعضوية الفنانة نهال عنبر بزيارته بالمستشفى للإطمئنان عليه وسط تكتم شديد من أسرة الفنان الكوميدى الكبير. ويذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التى قدمها مثل مسرحيات "عش المجانين"، "أعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا"، "البلدوزر" وغيرها.

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