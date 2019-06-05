شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أكثر 10 مسرحيات عرضا فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثلما هو العيد فرحة أيضا العيد مسرح فقد ارتبط العيد دائما بالمسرح إما بالنزول لمشاهدته في المسارح أو بمتابعة المسرحيات التي اعتدنا مشاهدتها عبر التليفزيون المصري قديما والفضائيات المصرية والعربية حاليا وهناك 10 مسرحيات أو اكثر ارتبطتت بوجدان الجماهير ومازالت تشكل ذكريات الشعب المصري والعربي حتى أصبحت فرحة العيد لا تكتمل إلا بمشاهدتها وبمتابعة الإفيهات التى صنعها نجومها مثل عادل إمام وسعيد صالح ومحمد صبحى وسهير البابلى وعبد المنعم مدبولى، وفؤاد المهندس وسمير غانم، وغيرهم من نجومنا الذين أمتعونا بأعمالهم الخالدة.

أولى المسرحيات التى أصبحت من الأعمال الثابت عرضها فى الاعياد مسرحية

"ريا وسكينة"، التى قامت ببطولتها الفنانة شادية ولأول مرة كانت تقف على خشبة المسرح، وشاركها عملاق الكوميديا الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولى والفنانة القديرة سهير البابلى، وتعد هذه المسرحية من أهم المسرحيات فى تاريخ المسرح المصرى الكوميدى، وكانت قد حققت نجاحا كبيرا عند عرضها، واستمر عرضها لسنوات وعرضت فى أكثر من دولة عربية، وما زالت تعرض عبر شاشات التليفزيونات ونشاهدها عشرات بل مئات المرات ولا نمل منها ونضحك مع كل مشاهدة لها.

من ضمن المسرحيات المحببة أيضا لدى المشاهد العربى مسرحية

"شاهد ماشافش حاجة"التى قدمها النجم عادل إمام عقب نجاحه فى مسرحية مدرسة المشاغبين، فقد فضل عادل إمام أن يقدم مسرحية بمفرده بعيدا عن فريق عمل مسرحية "مدرسة المشاغبين"، وبالفعل نجح نجاحا كبيرا فى هذه المسرحية التى تعتبر أيضا من روائع المسرح المصرى الكوميدى، وهى من إخراج الدكتور هانى مطاوع، ويشارك فى بطولتها ناهد جبر ونظيم شعراوى والفنان القدير عمر الحريرى.

ثالث المسرحيات التى لا نمل من مشاهدتها ونحفظ مشاهدها وإفيهاتها مسرحية

"مدرسة المشاغبين"، التى حققت نجاحا ساحقا ولم يكن متوقعا فى البداية، خاصة أن نجومها وقتها كانوا فى بداياتهم، منهم عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبى وأحمد زكى وهادى الجيار، ولتلك المسرحية الكثير والكثير من الحكايات عبر كواليسها، فقد كان فى بداية عرضها يقوم الفنان عبد المنعم مدبولى بدور ناظر المدرسة لكنه اعترض على الإضافات التى أضافها سعيد صالح وعادل إمام فى المسرحية، وطلب من المنتج سمير خفاجى مؤسس وصاحب فرقة الفنانين المتحدين أن يلتزم أبطال العمل بالنص، ولكن المنتج انتصر لنجومه وتم تغيير عبد المنعم مدبولى وحل محله الفنان الراحل حسن مصطفى، كما تغير عند إعادة عرض المسرحية عام 1980 الفنان أحمد زكى وحل محله الفنان محمود الجندى، وتغيرت أيضا الفنان سهير البابلى وقدمت الفنانة نيللى دورها فى الإعادة.

مسرحية

"العيال كبرت"من أشهر المسرحيات الكوميدية والتى جاءت بعد نجاح مسرحية مدرسة المشاغبين بنفس فريق العمل، إلا أن عادل إمام كما أوضحنا فضل أن يقدم بطولة بمفرده فى "شاهد ماشافش حاجة"، ولكن نجحت "العيال كبرت" وحققت نجاحا موازيا لمسرحية مدرسة المشاغبين، وهى أيضا من إنتاج فرقة الفنانين المتحدين التى تعد أهم فرقة مسرحية فى تاريخ المسرح الكوميدى فقد قدمت أغلب روائع المسرحيات.

من المسرحيات التى ارتبطنا بها أيضا مسرحية

"الجوكر"للفنان محمد صبحى، والتى قدم فيها أكثر من شخصية منها مثلا شخصية "عم أيوب"، التى أكد لنا أنها شخصية حقيقية شاهدها بنفسه وأخذ تفاصيلها ووضعها فى عم أيوب، كما قدم شخصية "عطيات" وهى أيضا من الشخصيات التى تحمل الكثير من الإفيهات داخل هذه المسرحية الشهيرة التى بها أكثر من موقف كوميدى مضحك للغاية.

وللفنان محمد صبحى أكثر من مسرحية تعرض فى العيد، منها مثلا مسرحية "الهمجى" التى قدمها بعد تعاونه مع الكاتب الكبير لينين الرملى، وهى أيضا من المسرحيات التى نحفظ مشاهدها وإفيهاتها، وشارك النجم محمد صبحى فى بطولتها الفنانة الراحلة سعاد نصر والفنان الراحل ممدوح وافى والفنانة هناء الشوربجى.

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وسابع المسرحيات التى نحبها جدا ونشاهدها دائما مسرحية

"المتزوجون"التى قدمها الفنان سمير غانم مع النجم الكوميدى جورج سيدهم، وشاركهما البطولة راوية سعيد ونجاح الموجى وزكريا موافى وأحمد ماهر الذى كان يقدم دوره الفنان أحمد راتب قبل تصويرها، كما كانت الفنانة هويدا ابنة الفنانة صباح هى التى تقدم شخصية "لينا" التى قدمتها بعدها الفنانة شيرين، والتى منذ ذلك الحين وأصبح مرتبطا اسمها بافيه "صرصار يا مسعودى"، وهذه المسرحية بها الكثير من الإفيهات الكثيرة.

من المسرحيات أيضا الكوميدية التى تعرض كثيرا فى الأعياد مسرحية

"سك على بناتك"للفنان الكبير فؤاد المهندس، والتى شاركه بطولتها سناء يونس وأحمد راتب وشريهان ومحمد أبو الحسن، وهى مسرحية تعتمد على الموقف الكوميدى وبها الكثير من الإفيهات المتبادلة بين الفنانين، ومن أفضل مشاهدها والتى لا ننساه المشهد الذى جمع بين فؤاد المهندى ومحمد أبو الحسن وسناء يونس حينما كانت تصف له ما فعله خطيبها حينما رغب فى مسك يدها، وبها الإفيه الشهير "كنتى خليها يمسكها يا فوزية".

مسرحية

"عش المجانين"أيضا من الوجبات الدائمة على مائدة القنوات الفضائية والتليفزيون المصرى فى العيد، والتى تعرض كثيرا، وهى من أشهر مسرحيات الفنان الكوميدى محمد نجم، والذى حقق من خلال إفيه بها شهرة كبيرة وما زال هذا الإفيه نتداوله حتى الآن وهو "شفيق يا راجل"، الذى قاله للفنان حسن عابدين فى المسرحية، ويشارك فى بطولتها ليلى علوى.

آخر المسرحيات التى نحبها ونشاهدها مرات ومرات ولا نمل من رؤيتها مسرحية

"شارع محمد على"بنجومها الكبار فريد شوقى وشريهان ووحيد سيف والمنتصر بالله، وهشام سليم وسهير البارونى وغيرهم من النجوم، وهى مسرحية كوميدية استعراضية تحمل أيضا الكثير من المشاهد الكوميدية التى يشارك فيها وحيد سيف والمنتصر بالله مع فريد شوقى، وأيضا مشاهد استعراضية جميلة بين هشام سليم وشريهان.