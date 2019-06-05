شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الفطر.. تعرف على خريطة حفلات نجوم الغناء فى دول الخليج العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد كبير من نجوم الغناء والطرب لإحياء حفلاتهم الغنائية ضمن موسم عيد الفطر المبارك، لا سيما أن هذا العام سيكون الأكثر على الخليج العربى من حيث إقامة الحفلات الغنائية سواء فى السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان أو الإمارات، ومن خلال هذا التقرير نرص أبرز هذه الحفلات ومواعيدها:

حفلات السعودية

وتبدأ حفلات عيد الفطر فى السعودية يوم 5 يونيو بحفلين الأول يحييه رابح صقر وأنغام فى الرياض والثانى فى نفس اليوم لكن فى الطائف يحييه خالد عبد الرحمن و رامى عبد الله.

وفى اليوم التالى 6 يونيو تقام 3 حفلات الأولى يحييها حاتم العراقى وجابر الكاسر فى الطائف و الحفل الثاني محمد عبده فى الرياض والثالث محمد حماقى ووليد الشامى فى الدمام.

وفي يوم 7 يونيو تقام حفلتين الأولي يحييها عبد الله الرويشد و أنغام فى الأحساء و الثانية محمد عبده فى الدمام، ويوم 8 يونيو تقام 3 حفلات الأولى لراشد الماجد و داليا مبارك فى الرياض و الثانية عبادى الجوهر وأصيل أبو بكر فى الأحساء و الثالث تحييه أصالة و حسين الجسمى فى الدمام.

تحيى أيضا المطربة أحلام حفلا غنائيا يوم السبت المقبل الموافق 8 من شهر يونيو رابع أيام عيد الفطر المباراك، وذلك فى مدينة جدة بالسعودية.

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حفلين بالكويت

يحيى الحفل الأول المطربين عبد الله الرويشد وأسما لمنور يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، ويعد هذا الحفل الأول لسفير الأغنية الخليجية "عبد الله الرويشد" بعد سقوطه على خشبة المسرح قبل أشهر وتعرض لكسر فى كتفه.

أما الحفل الثانى سيقام يوم الخميس الموافق 6 يونيو، ويجمع النجمان أصيل أبو بكر سالم وآصالة نصرى، ويعد الحفل هو الأول لأصيل في "مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي"، أما النجمة أصالة فهى المشاركة الرابعة لها.

تامر حسنى ووائل كافورى وراغب علامة ونجوى كرم فى دبى

يحيى النجم تامر حسني حفلا غنائيا على مسرح أوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتى تشهد العديد من التجهيزات والمفاجآت الخاصة التي يتم التكتم عليها من حيث احتمالية ظهور بعض ضيوف الشرف خلال تقديم أغانيه، ويقام الحفل فى ثانى أيام عيد الفطر الموافق 6 يونيو.

ويحيى أيضا النجمان وائل كفوري وراغب علامة حفلا غنائيا الذى سيقام ثالث أيام عيد الفطر الموافق 7 يونيو، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة دبى بالإمارات.

وتحيى المطربة نجوى كرم حفلا غنائى كبير ثانى أيام عيد الفطر فى إمارة دبى، ومن المقرر أن تقدم عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة لجمهورها الكبير من الجاليات العربية هناك، بالإضافة إلى محبى ومعجبى نجوى فى الخليج.

سلطنة عمان

أعلن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض وبالتعاون مع نادى الجالية السودانية بالسلطنة عن إقامة حفل فنى فى ثالث ورابع أيام عيد الفطر المبارك، وينظم المركز حفلاً فنياً يجمع الفنان سعد الصغير والفنانة نانسى عجاج، فى أول حفل فنى غنائى لهما على أرض سلطنة عمان.