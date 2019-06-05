وفاة الفنان محمد نجم بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والفنان الكبير محمد نجم بعد صراع مع المرض. وتوفي صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض. وكان نجم احتجز في أحد مستشفيات حي الدقي منذ فترة قصيرة للعلاج

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