صورة| أحمد جمال بعد "فك الجبس": "نقول مبروك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان أحمد جمال صورة عبر حسابه يكشف فيها عن حالة ذراعه. وظهر جمال في الصورة، بعدما فك الجبس، وعلق على الصورة قائلا: "نقول مبروك". وكان جمال قد أصيب بكسر في ذراعه خلال لعبه كرة القدم مع أصدقائه، ما تطلب تجيبسها، وأقام عدة حفلات ويديه في الجبس.

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