محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة منة فضالي جلسة تصوير لها، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت فضالي بفستان زفاف أبيض، وبشعر أصفر قصير. وعلقت على الصور: "قد يفاجئك الله بما تتمناه قريبا". يذكر أن آخر أعمال منة فضالي كان مسلسل قيد عائلي، الذي عُرض قبل رمضان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| منة فضالي بفستان زفاف: "قد يفاجئك الله بما تتمناه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.