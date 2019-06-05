“ميني ألبوم” للنجم ملحم زين قريبًا

لم يرضَ النجم اللبناني ملحم زين ان ينطلق موسم الصيف دون تقديم اعمال لجمهوره ومحبيه، فكما عوّد “زين” جمهوره، فالأغنيات التي يطرحها كل مرة تفوق التوقعات وتحصد نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد ملحم زين لطرح “ميني البوم” يتضمن خمس أغنيات، من توقيع الفنان سليم سلامة. ومن انتاج بلاتينوم ريكوردز.

وقد أعلن زين عن ألبومه بفيديو نشره على حسابه عبر موقع انستغرام، تضمّن مقتطفات من الاغنيات الخمس. وفور اعلان الخبر، راح المتابعون يعلّقون على الفيديو مظهرين حماسهم وشوقهم للاستماع الى جميع الاغنيات، معبّرين بالتالي عن حبهم لنجمهم المفضل ملحم زين وتمنياتهم له بالتوفيق.

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وكان “زين” قد ردّ على سؤال موقع “الخليج 365” لماذا كل الالبوم من توقيع سليم سلام؟ أكد حينها لنا أنه يكن محبة عميقة له وهو صديق منذ زمن طويل وان سليم “معلم” يتمتع بإحساس والاغاني مختلفة عن بعضها البعض.