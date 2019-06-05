فيديو طريف لرانيا يوسف في العيد: “اشتروا دماغكم ودلعوا نفسكم”

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 08:57 صباحاً - وجهت الفنانة المصرية رانيا يوسف رسالة طريفة للسيدات بمناسبة عيد الفطر وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد نشرت رانيا يوسف مقطع فيديو قالت فيه “النهاردة حوريكم انا ازاي بعمل كحك العيد” ثم دخلت المطبخ حيث كانت المكونات من زبدة ودقيق وبيض والمكسرات والملح على الطاولة.
وتابعت رانيا يوسف “كفاياكم في الشهر الكريم طبيخ وحاجات كثير وعيال وتربية تيجوا يا ستات ننزل نجيب كحك من بره وخلاص اشتروا دماغكم ودلعوا نفسكم”.
واضافت رانيا يوسف “ما فيش ستات حتدخل المطبخ في العيد خلاص النهاردة عيد كل سنة وانتم طيبين”.
وقد أشاد متابعو رانيا يوسف بطرافتها كما اثنوا على القفطان المغربي الذي ارتدته.
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