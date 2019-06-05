شكرا لقرائتكم نقابة الموسيقيين تعلن قرارها النهائي بشأن شيرين عبد الوهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسدلت نقابة الموسيقيين المصرية الستار على قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي تم إيقافها وتحويلها للتحقيق، على خلفية حفلها بالبحرين.

حيث أعلنت النقابة رفع الإيقاف عن شيرين وحفظ التحقيق معها، بعدما خضعت لجلسة تحقيق في النقابة بتهمة التطاول على مصر، وتواجد وقتها زوجها حسام حبيب بصحبتها.

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وخرج خطاب موقع من قبل سكرتير عام النقابة أحمد رمضان وتم توجيهه إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، يفيد برفع الإيقاف وحفظ التحقيق، وذلك في الجلسة التي عقدت يوم التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي.

كما حرص الخطاب على توجيه التهنئة للفنانة شيرين عبد الوهاب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لينتهي الجدل الذي صاحب المطربة المصرية خلال الشهرين الماضيين.

خاصة أن حفلها الذي أقيم بالبحرين قبل أكثر من شهرين شهد تلفظها ببعض الكلمات التي اعتبرها البعض بمثابة تطاول على مصر، وهو ما دفع النقابة إلى إصدار قرار بوقفها عن الغناء وإحالتها للتحقيق.