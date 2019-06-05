شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى حفلاً غنائيا بدار الأوبرا الجمعة 14 يونيو.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب تامر عاشور حفلاً غنائياً على المسرح المكشوف بدار الأبرا المصرية يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، حيث يعد الحفل ضمن حفلات المهرجان الصيفى بدار الأوبرا.
ومن المقرر أن يغنى عاشور عددا من أغانى البومه الأخير "أيام" اضافة الى أغانيه الشهيرة لدى الجمهور، يعد هذا الحفل هو الثاتى بعد تقديمه حفل شم النسيم فى جامعة هوليبوليس والذى احتفل فيه بطرح الالبوم مع الجمهور.
وطرح تامر عاشور البوم "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية هى "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".
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