نجم "جميس بوند" يرشح إدريس ألبا لاستكمال أجزائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: رشح الممثل العالمي دانيال كريج، الممثل إدريس ألبا، لتقديم الأجزاء الجديدة من سلسلة الأفلام الشهيرة "جميس بوند". ويصور حاليا كريج دوره في الجزء الجديد من السلسلة "Bond 25"، الذي من المقرر عرضه يوم أبريل 2020. وأوضح كريج أن ترشحيه ألبا يأتي بناءً على ظهور ألبا فى دور الشرير بفيلم Hobbs & Shaw،

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