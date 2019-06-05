كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلالة غريبة لجيجي حديد في حفل "CFDA" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد، بإطلالةٍ اعتبرت الأغرب والأميز، في حفل توزيع جوائز الـ CFDA حيث مزجت فيها بين البنطال والتنورة وجاكيت بليزر طويل.

إطلالة جيجي حديد أنظار الحضور وعدسات المصورين في الحفل الذي أقيم بمدينة نيويورك.

واختارت "جيجي" تصميمًا من دار الأزياء العريقة “لوي فيتون”، حمل توقيع المدير الإبداعي للقسم الرجالي للدار، فيرجيل أبولا، والذي صمم تلك الإطلالة خصيصًا لجيجي.