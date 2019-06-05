كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرنسيسة بيسة الحلقة الأخيرة.. نجاح بيسة فى قيادة المدرسة وعودتها لزوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، موافقة لجنة سحب التراخيص على طلبات بيسة بالاهتمام باللغة العربية وتقليل مصاريف الطلبة، كما يوافق أيضاً على اختيار أنسب التلاميذ من التى أحضرتهم بيسة لاستكمال تعليمهم فى هذه المدرسة، أصبحت بيسة تتابع كافة تفاصيل المدرسة والخاصة بالطلبة التى أحضرتهم حتى تم اختبارهم فى المدرسة وينجحوا

تعود الأمور لنصابها الطبيعى فى المدرة مرة أخرى وتواصل بيسة تغيير من نفسها، ويحضر "كاظم"- امير المصرى - لمقابلة بيسة ويبارك لها على ما فعلته ويتاسف لها على تصرفهه معه والاعتراف بأنه وجد نفسه سطحى وأنه يتمنى أن يعيش معها وتكون زوجته وتخبره انها احبته بجد ولكنها تعرضت لكذب وإهانة وكسرة قلب كبيرة ويعطيه مهلة للتفكير لأنه تغير تماما وأصبح يحبها فعلًا.

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يبدو أن "شويكار" - بوسى - هى الاخرى أحبت بيسة وتوافقة على عودة ابنها كاظم وتخبر المتر خليفة سامى مغاورى بأنها لن تتزوجه بعدما كانت موافقة على الخطوبة ثم يذهب كاظم الى بيسة فى الحارة بالورد ويعرض عليها الزواج مرة أخرى وتوافق وفى نفس الوقت يحضر "مأمون" - محمد أنور ويخبرها بأنه فسخ خطوبته ولكن بيسة تفاجأة بعودتها الى كاظم وتنتهى الحلقة بالنشيد الوطنى فى المدرسة

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.