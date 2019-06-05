شاهد.. الامير محمد بن سلمان يقوم بزيارة معايدة للحد الجنوبي

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 06:56 صباحاً - قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.
وكان في استقبال بن سلمان لدى وصوله، نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.
رافق ولي العهد السعودي خلال الزيارة، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.
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