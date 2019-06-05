دكتورة خلود مع توائمها الثلاثة في العيد

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 06:56 صباحاً - نشرت الفاشينيستا الكويتية مجموعة صور جديدة لها ولعائلتها وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وظهرت الدكتورة خلود مع زوجها وتوائمها الثلاثة وعلقت قائلة: “وما العيدُ الا وطنٌ حدوده عائلتي دُمتم لي عيداً كل عام”.

واضافت خلود “اول عيد مع التوائم خالد و ليان و ليليان ربي يحميهم و يحمي عيالكم يارب و يديم عليكم الحب و الخير”.

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وكانت خلود قد أثارت الجدل بعد استلامها سيارة رولز رويس مميزة كونها الوحيدة من نوعها في العالم كما قالت.