فن ومشاهير

دكتورة خلود مع توائمها الثلاثة في العيد

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 06:56 صباحاً - نشرت الفاشينيستا الكويتية مجموعة صور جديدة لها ولعائلتها وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وظهرت الدكتورة خلود مع زوجها وتوائمها الثلاثة وعلقت قائلة: “وما العيدُ الا وطنٌ حدوده عائلتي دُمتم لي عيداً كل عام”.

واضافت خلود “اول عيد مع التوائم خالد و ليان و ليليان ربي يحميهم و يحمي عيالكم يارب و يديم عليكم الحب و الخير”.

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وكانت خلود قد أثارت الجدل بعد استلامها سيارة رولز رويس مميزة كونها الوحيدة من نوعها في العالم كما قالت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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