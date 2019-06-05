نادين نسيب نجيم تتخلى عن شعرها.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 06:56 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعي مسلسل “خمسة ونص”، حيث تخلّت عن شعرها الطويل في آخر حلقة.

وظهرت نادين بشخصية الطبيبة “بيان” في المسلسل، وهي تتخلّى عن شعرها، خلال أحداث العمل وذلك من أجل مرضى السّرطان.

وأشارت نجيم من خلال “تويتر” أن الكلمات التي وجهتها لمرضى السّرطان، من كلماتها تضامنًا وحبًا لهم، وقالت: “لن أنسى بحياتي هذا الشعور”.

وانتهت حياة نجيم موتًا كنهاية الأميرة ديانا، وعن سبب اسم المسلسل “خمسة ونص”، علمنا أنه بسبب توقيت الحادث المدبر الذي تعرّضت له الدكتورة بيان ضمن أحداث المسلسل.