شكرا لقرائتكم خبر عن سمر مرسى: نجاح "لمس أكتاف" جاء من الشارع وتناول قضية "المخدرات" بشجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة سمر مرسى عن سعادتها البالغة لنجاح مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة النجم ياسر جلال، والذى تنتهى آخر حلقاته مساء اليوم الثلاثاء، ويعرض على شاشة قناة cbc، مشيرة إلى أن نجاح أى عمل درامى من خلال الشارع والناس، وهو ما لمسته من الجمهور عندما تقابل الناس فى الشوارع والميادين وخلافه، لافتة إلى أن المسلسل تضمن عدة خيوط درامية، تنوعت ما بين قضايا المخدرات، فضلا عن العلاقات الإنسانية والمجتمعية، والتى جاءت معبرة عن واقع يعيشه الناس .

وعن نجاح شخصية "كاميليا" زوجة حمزة - فتحى عبد الوهاب، أكدت سمر لـ"الخليج 365" أن نجاح هذه الشخصية سيعقد الأمور بالنسبة لاختيارتها المقبلة، وسيضع على عاتقها "التأنى" فى اختيارات السيناريوهات، لاسيما أنها تعقد العزم على استثمار نجاح "كاميليا" خاصة أن الدراما الرمضانية تشهد تطورا ملموسا فى الموضوعات المتنوعة والمختلفة الذى يقدمها صناع هذه الأعمال، كما وجهت سمر الشكر لشركة "سينرجى" المنتجة للعمل والتى أعتبرتها من كبرى شركات الإنتاج فى مصر والعالم العربى، وأيضا قدمت الشكر للمخرج حسين المنباوى الذى تعتبره من أهم مخرجين الساحة الفنية .

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مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏