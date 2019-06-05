شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ضيف شرف أفلام موسم عيد الفطر السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل النجم أحمد فهمى غيابه عن المنافسات السينمائية فى موسم عيد الفطر الذى أنطلق بشكل رسمى مساء أمس الثلاثاء، للتواجد كضيف شرف فى فيلمين من الأفلام المعروضة وهما "كازابلانكا" مع أمير كرارة و"حملة فرعون" مع عمرو سعد.

ووافق فهمى على الظهور كضيف شرف فى فيلم "كازابلانكا" بسبب صداقته القوية ببطل العمل أمير كرارة رغم أن المخرج بيتر ميمى هو من عرض عليه هذا الظهور، أما فيلم "حملة فرعون" فهذه المرة الثانية التى يظهر فيها فهمى كضيف شرف مع الشركة المنتجة بعد فيلم "هروب اضطرارى" للنجم أحمد السقا.

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يذكر أن فيلم كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة مصطفى شعبان، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.



