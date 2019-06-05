شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيلها .. كيف أباح محمد فوزى لنفسه ما حرمه على شقيقته هدى سلطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الوقت الذي أحب فيه الشقيقان محمد فوزي وهدى سلطان الغناء وسحرهما الفن، إلا أن فوزي كان رافضا وبشدة دخول شقيقته المجال الفني، بل إن هناك رواية لا نعرف مدى صحتها بأنه هدد بقتلها وقتل من يساعدها على دخول عالم الفن، حيث كان يخاف عليها كثيراً لكنه فيما بعد أنتج لها أفلاما بعدما اقتنع بموهبتها.

هدى سلطان رحلت عنا في مثل هذا اليوم 5 يونيه عام 2006 عن عمر اقترب من الـ 80 عاما والراحلة كانت منذ ظهورها في السينما رمزاً للإغراء والجمال والأنوثة الفاتنة، وقدمت روائع الأفلام مع كبار النجوم ومنها فيلم "ست الحسن" والذي قدمته عام 1950، وبعدها بعام قدمت "حكم القوي"، ثم بدأت في تقديم دويتو مع فريد شوقي في فيلم "الأسطى حسن" و"المحتال" و"جعلوني مجرماً" و"فتوات الحسينية" و"أبو الدهب" و"رصيف نمرة 5" و"النمرود" و"الفتوة" وفيلم "بورسعيد".

هدى سلطان نموذج لتطور الممثل مع مراحله العمرية فبعد مرحلة الإغراء والأنوثة الفاتنة أصبحت فيما بعد الأم ثم الجدة، وذلك من خلال أعمال مثل "ارابيسك" و" الوتد "، و لعبت دور " أمينة " في المسلسل الشهير " بين القصرين " امام محمود مرسي وأيضا تألقت في شخصية الأم في مسلسل "الوتد" فأصبحت شخصيتها فاطمة تعلبة أيقونة للمرأة القوية التي تدير أسرتها ، وأيضاً شخصيتها في مسلسل أرابيسك ودور أم حسن.