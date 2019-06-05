سمية الخشاب بفستان قصير في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة سمية الخشاب أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت سمية في الصور بفستان قصير وباللون اللبني، وعلقت على الصور: "عيد سعيد عليكم أصحابي وحبايبي وكل عام وأنتم بالف خير وصحة وسلام أمين". وظهرت الخشاب مؤخرا في برنامج شيخ الحارة، وردت على ما قاله طليقها الفنان أحمد سعد بأن استولت على شقة يمتلكها، لتؤكد أنها كانت تدفع الأقساط، وتؤكد أن فقدت طحالها بسبب أحمد سعد.

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