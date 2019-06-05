صور| هند صبري بالعباءة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة هند صبري أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على إنستجرام. وظهرت صبري في الصور بعباءة، وعلقت عليها: "الله يعيده علينا وعليكم بالخير والعافية وكل عام وإنتم بخير". يشار إلى أن هند صبري تشارك في فيلم الممر، الذي يعرض حاليا في دور العرض، كما تنتظر عرض فيلمي الكنز 2 والفيلم الأزرق 2.

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