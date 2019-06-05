شاهد: هيفاء وهبي تصدم جمهورها بشأن سر غيابها.. ماذا قالت؟

على نحو مفاجئ، أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تعرضها لأزمة صحية تسببت في اختفائها الإعلامي والفني مؤخرًا. واستغلت هيفاء التغريدة التي عايدت فيها جمهورها بعيد الفطر المبارك، وكشفت عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها قبل نحو شهر، إذ كتبت: “عيد مبارك، ينعاد على الجميع”، مضيفة: “أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر… خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمدلله على كل شيء”. وانتشرت مئات التعليقات الداعمة لهيفاء على “تويتر” من محبيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، وأعربوا عن محبتهم الكبيرة لها والعودة سريعًا لكي يستمتعوا بأعمالها الجديدة.

وكان آخر ظهور للنجمة اللبنانية عبر “إنستغرام” بإطلالة خلال شهر رمضان، حيث أطلت في جلسة تصوير وهي ترتدي بدلة باللون الأبيض ونسقتها مع توب شفاف باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بقفازات جلدية. نذكر أن آخر تغريدة كتبتها هيفاء قبل إعلان مرضها، كانت داعمة للممثل محمد ممدوح الذي يلعب دور البطولة في مسلسل “قابيل”، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب مخارج حروفه. وكتبت: “الممثل الصح هو من يدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا منبهرة بتمثيل محمد ممدوح (تايسون)، غير معقول كمية التفاصيل بملامحه التي تتغير كل ثانية! والمسلسل مهم ويجذب المشاهدين، لكن عندي طلب، أنا وكثير من المتابعين، إن اتضح أن (طارق) هو (قابيل) كلنا سنحزن، فأرجوكم انتبهوا”.