كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتفلكس تكشف عن جديد للموسم الثالث من مسلسل "Stranger Things" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شبكة نتفلكس التليفزيونية بوستر جديد للموسم الثالث من مسلسل الاثارة والغموض الشهير "Stranger Things". وقرر القائمون على المسلسل عرض أولى حلقاته للمرة الأولى في شاشات التليفزيون في 4 يوليو المقبل 2019. ويشارك في بطولته كل من النجوم ميلي بوبي براون وكاليب ماكلوجلين وجاتين ماتارازو وناتاليا داير وفين وولفارد وديفيد هاربر ووينونا رايدر وتشارلي هيتون وغيرهم.

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