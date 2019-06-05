كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دينا الشربيني تتفاجأ بقاتل "فريدة" الحقيقي! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاجأت دينا الشربيني التي تجسد دور "نور" في مسلسل "زي الشمس" بالقاتل الحقيقي لشقيقتها فريدة، إنها شهيرة زوجة دكتور جمال المحامي، جميع الروايات كانت خاطئة، إلا روايتها، حيث اعترفت أنها راقبت دكتور جمال حتى المرسم الخاص بـفريدة، وأنه لم يعتدي عليها كما اعترفت في المحكمة، بل جلس معها قليلًا ثم غادر، ليدخل عمر عليها ويتشاجرا فيما يخص حضانة الأولاد ثم يدفعها لترتطم رأسها بالشجرة ويغمي عليها.

تابعت شهيرة اعترافها لتقول أنها ظلّت تراقب فريدة بعد مغادرة عمر، حتى وقفت على قدميها وحاولت الذهاب تجاه المركب، لتذهب خلفها وتدفعها في النهر، كي تتخلص منها بعدما خطفت زوجها جمال منها لـ 7 سنوات.

وخلال موسم رمضان، احتل مسلسل زي الشمس الترند على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة، كما تواجد ضمن قائمة الأكثر بحثًا على جوجل، كما أشاد العديد من النقاد والمشاهير بأداء النجمة دينا الشربيني خلال المسلسل، مثل الكاتب مدحت العدل، المخرج عمرو سلامة، المخرج هادي الباجوري، الناقد خالد منتصر، النجمة كندة علوش، وزير الإعلام السابق أنس الفقي، الناقدة أنيسة حسونة، النجمة هنا الزاهد، الفنانة أصالة، الإعلامية وفاء الكيلاني والفنانة القديرة سميرة أحمد، كما تم اختيارها كأفضل ممثلة في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، وفقًا لمحرري موقع في الفن. ومنحتها مجلة Identity أوسكار أفضل ممثلة في الأسبوع الأول من رمضان.

مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.