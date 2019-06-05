تعرف على حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "زي الشمس"

نفى المنتج محمد مشيش وجود أية صفحات للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان صفحة تحمل اسم المسلسل ادعت أن الحلقة الأخيرة شهدت حذف بعض المشاهد الهامة في النهاية ونفت تقديم جزء ثاني من المسلسل.

وغرد مشيش عبر حسابه على موقع تويتر قائلًا: "بالنسبة لمسلسل زي الشمس ملوش صفحات رسميه على السوشيال ميديا ومفيش حاجة من اللي ذكرت مظبوطة ومفيش مشاهد محذوفة، ونهاية الأحداث هي بداية لأحداث الجزء الثاني من العمل".

وتابع: "مثلما شوقنا الجمهور بالجزء الأول هناك نية جادة لتقديم جزء ثاني خاصة وأن الأحداث تسمح بذلك".

مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني ، أحمد السعدني ، أحمد داوود ، ريهام عبد الغفور ، سوسن بدر وتأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز.