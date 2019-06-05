شاهد.. كندة علوش تكشف عن تجربة فاشلة لها مع البوتوكس والفيلر!

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يونيو 2019 04:10 صباحاً - حلت الفنانة السورية كندة علوش ضيفة على الجلقة الاخيرة من برنامج “حلوة رمضان” لهذا الموسم حيث خضعت لجلسة ماكياج على يد الأرتست اللبنانية إيڤون حاتم.

وكشفت كندة علوش خلال الحلقة عن تجربة فاشلة لها مع البوتوكس والفيلر حيث ان النتيجة كانت عكسية وانها اصبحت تخاف من تكرار هذه التجربة مرة اخرى.

وقالت كندة علوش ردا على سؤال انها لا تحب عمليات التجميل وانه ليس لديها حتى دكتور تجميل.

واضافت كندة علوش انها سمعت الكثير من النصائح حول ضرورة ان تقوم ببعض حقن البوتوكس والفيلر وتابعت “فرحت عملته وكان في مهرجان الجونة وللاسف الشديد هو الدكتور محترم وانا بعزه وهو اكيد ما كان قاصد”.

واوضحت كندة علوش ان النتيجة كان سلبية جدا بسبب ان وجهها كان مشدود لدرجة انها لم تكن قادرة حتى ان تبتسم وان شكلها كان اكبر من عمرها بحوالي خمسة عشر سنة.