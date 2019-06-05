مشاهير عرب يكشفون عن أوّل "عيديّة" حصلوا عليها

كشف عدد من المشاهير في الوطن العربيّ عن أوّل عيديّة، تحصّلوا عليها من عائلاتهم، في بلدانهم، لمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلى ماذا أنفقوها.

عادت الفنّانة التّونسيّة سامية الطرابلسي بالذّاكرة إلى الخلف، ، حيث أكّدتْ أنّها لم تتذكّر جيدًا المبلغ، ولكنّه لم يتعدّ (1) دينار تونسي، اشترتْ به الحلوى.

و قالت الفنّانة ألفت عمر "إنّ أوّل عيديّة حصلتْ عليها، كانت 10 قروش، أو 25 قرشًا"، مشيرة إلى أنّها اشترتْ بها البسكويت.

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وأكّد الفنّان محمد سراج أنّ العيديّة لم تكنْ تتعدّى الـ10 جنيهات، وتابع مازحًا "أما من يعطيني 20 جنيهًا فكان له معزة خاصة عندي".

وقالت الفنّانة عزة مجاهد ابنة الرّاقصة فيفي عبده "إنّها لا تتذكّر المبلغ بالتّحديد، إلا أنّه قد يكون 10 جنيهات، وبالتّأكيد اشترتْ بها الحلوى أيضًا".

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